CSA empata com Fortaleza e conquista título da Série C

O Centro Sportivo Alagoano (CSA) conquistou neste sábado o tão desejado primeiro título nacional dos 104 anos de história do popular clube alagoano. O empate em 0 a 0 com o Fortaleza, no Estádio Rei Pelé, garantiu ao clube de Maceió a conquista da Série C do Campeonato Brasileiro.

O CSA havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 e entrou em campo com a vantagem do empate. Tanto o campeão como o vice da terceira divisão nacional já haviam garantido o acesso para a Série B de 2018, ao lado dos outros dois semifinalistas: o São Bento, de Sorocaba, e o Sampaio Corrêa.

O CSA é o maior campeão alagoano (37 títulos) e havia chegado perto de uma conquista nacional em outras oportunidades: foi vice-campeão da Série B em 1980, 1982 e 1983, e da Série D em 2016.

PARABÉNS @csaoficial ! Campeão da Série C do Campeonato Brasileiro 2017! 🥇🏆 Fotos: @lucasfigfoto /CBF #csa #csacampeao #csacampeaoseriec A post shared by Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol) on Oct 21, 2017 at 4:44pm PDT

(com Estadão Conteúdo)