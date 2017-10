Cruzeiro confirma permanência de Mano Menezes

Após estar na mira do Palmeiras para a temporada de 2018, o técnico Mano Menezes acertou sua renovação com o Cruzeiro na manhã desta sexta-feira, quando se reuniu com o a nova diretoria do clube, o presidente Wagner Pires de Sá, o vice de futebol Itair Machado e o executivo de futebol Marcelo Djian.

“A permanência de Mano era a minha prioridade do momento. É um técnico vencedor, à altura do Cruzeiro, e com ele vamos planejar o futebol do clube para os próximos anos, com foco sobretudo no título da Libertadores no curto prazo”, destacou Itair Machado.

Mano Menezes receberá aumento, com novo salário girando em torno de 650 mil reais, 30% a mais do que o atual. Além dele, o restante da comissão técnica também recebeu aumento, além de uma promessa de que o clube vai fortalecer o elenco para a disputa da Copa Libertadores em 2018.

Existia uma expectativa do Palmeiras em fechar com o técnico. Foi a segunda tentativa do clube em contar com o treinador.