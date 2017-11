Croácia e Suíça vencem e se aproximam da Copa do Mundo

Croácia e Suíça se aproximaram da Copa do Mundo com os resultados conquistados nesta quinta-feira, nas partidas de ida das repescagem das Eliminatórias europeias. Os croatas, em casa, golearam a Grécia por 4 a 1, enquanto os suíços, fora, venceram a Irlanda do Norte por 1 a 0.

A Croácia construiu grande resultado ainda no primeiro tempo. Modric, de pênalti, marcou aos 13. Kalinic, aos 19, ampliou com um gol de calcanhar na pequena área, após cruzamento da esquerda. A Grécia descontou aos 30, com gol de Sokratis de cabeça após cobrança de escanteio, mas três minutos depois a defesa grega vacilou e Perisic, também de cabeça, fez o terceiro.

Logo com quatro minutos do segundo tempo, a defesa grega voltou a falhar em tentativa de recuo para o goleiro Karnezis. Vrsaljko antecipou e cruzou para Kramaric, que sozinho só empurrou para o gol.

Já a Suíça venceu com um gol de pênalti aos 13 do segundo tempo. Rodriguez deslocou o goleiro McGovern e garantiu vantagem para a equipe, que define a vaga em casa.

As partidas de volta acontecem no domingo, na Grécia e na Suíça.