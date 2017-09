Criticada nas redes, nova camisa do Santos é ‘sucesso de vendas’

O terceiro uniforme do Santos, em tons de cinza no estilo camuflado, foi lançado oficialmente na semana passada e rapidamente virou alvo de críticas dos muitos torcedores nas redes sociais. Porém, de acordo com o clube, a rejeição se limitou à internet, já que a camisa tem sido um “sucesso de vendas”.

Em nota no seu site oficial, o alvinegro afirma que mais de 18.000 peças foram comercializadas desde o lançamento. Cada camisa é vendida por 249,90 reais e a arrecadação bruta, portanto, estaria perto dos 4,5 milhões de reais.

“Já fizemos um pedido inicial de 6.000 peças somente para atender as nossas lojas físicas”, disse Tommy Kamimura, diretor comercial da Santos Store. A estreia do uniforme foi no último sábado, dia 23, em vitória de 1 a 0 diante do Atlético-PR, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Vazaram mais imagens do terceiro uniforme do Santos. pic.twitter.com/hrWyXWxiur — Cartola FC Dicas (@_CartolaFCDicas) September 23, 2017

O monstrão Winderson com o novo uniforme do Santos, desfrutem. pic.twitter.com/Lwj4af4y8V — essediafoilouco™ (@essediafoilouco) September 24, 2017

É de doer os olhos de tão feio esse novo uniforme do Santos. — Elaine Masson (@ElaineMasson) September 24, 2017

Esse terceiro uniforme do Santos é mais decepcionante que pegar um pote de sorvete, e ser feijão — thorne (@marisfc_) September 22, 2017

Imagem exclusiva do Bruno Henrique com o novo uniforme do Santos!! pic.twitter.com/CNfX101V7N — Filha do Renato (@FilhadoRenato) September 22, 2017

@SantosFC o Bruno Henrique cuspiu no novo uniforme do Santos? — Convicto sem provas (@riva_camargo) September 23, 2017

(com Gazeta Press)