Cristiano Ronaldo: ‘Quero 7 filhos e 7 Bolas de Ouro’

Aos 32 anos, Cristiano Ronaldo segue com com enorme ambição e sonha com novos troféus – e filhos. “Quero sete filhos e sete Bolas de Ouro”, afirmou o atacante do Real Madrid em trecho de entrevista ao diário francês L’Equipe. A entrevista completa será divulgada pela publicação nesta sexta-feira.

Cristiano Ronaldo foi pai pela quarta vez nesta semana com a chegada de Alana Martina. No fim do ano, ele deve conquistar sua quinta Bola de Ouro, em premiação da revista France Football – no mês passado, venceu o prêmio de melhor do mundo da Fifa pela quinta vez, empatando com o rival Lionel Messi.

Na mesma entrevista, Cristiano falou sobre seu mau momento no Real Madrid. “O arranque de temporada não foi perfeito, mas estamos apenas no início, faltam muitas partidas. Não é culpa minha se a bola não quer entrar no gol”, disse o atacante, sobre os gols que vem perdendo. O Real Madrid é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, com oito a menos que o líder Barcelona. Cristiano tem apenas um gol marcado na liga, 11 a menos que Messi.