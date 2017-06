Cristiano Ronaldo posa com filhos gêmeos: ‘Meus novos amores’

O atacante Cristiano Ronaldo, liberado pela seleção portuguesa antes do fim da Copa das Confederações, pôde curtir nesta quinta-feira seus primeiros momentos com os filhos gêmeos, nascidos no início do mês. O atacante do Real Madrid posou com os bebês no colo e postou a primeira foto da dupla no Instagram.”Muito feliz por poder segurar os dois novos amores da minha vida!”, escreveu.

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Jun 29, 2017 às 10:09 PDT

As roupas dos bebês indicam tratar-se de um menino e uma menina. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, as crianças se chamam Mateo e Eva.

A mãe das crianças não teve identidade revelada, assim como a de Cristiano Júnior, seu primeiro filho, de sete anos. Cristiano Ronaldo namora a modelo espanhola Georgina Rodríguez que, segundo uma revista italiana, também estaria grávida de gêmeos.