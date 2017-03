Cristiano Ronaldo iguala recorde de Di Stéfano no Real Madrid

A vitória do Real Madrid contra o Real Betis por 2 a 1, no domingo, além de ter sido emocionante, registrou mais um recorde para a carreira de Cristiano Ronaldo. Com o gol marcado, o craque português igualou a marca de outro ídolo histórico do clube, o argentino Alfredo Di Stéfano, como recordista de gols marcados no Santiago Bernabéu.

Com o gol de cabeça feito quando o jogo estava em 1 x 0 para o visitante, Cristiano Ronaldo alcançou a marca de 210 gols pelo Real Madrid em seu estádio. Di Stéfano, craque argentino morto em 2014, era o líder isolado no quesito.

Di Stéfano defendeu o clube de Madri de 1953 a 1964 e conquistou oito campeonatos espanhóis e cinco Ligas dos Campeões.

Cristiano Ronaldo superou o espanhol Carlos Santillana, que marcou 209 gols pelo Real no Bernabéu e agora aparece em terceiro lugar na lista de artilheiros do estádio.

Veja os artilheiros do Real Madrid no Santiago Bernabéu

1° – Cristiano Ronaldo – 210 gols

1° – Di Stéfano – 210 gols

3° – Santillana – 209 gols

4° – Raúl González – 206 gols

5° – Puskas – 157 gols

6°- Hugo Sánchez – 128 gols

7° – Gento – 122 gols