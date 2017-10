‘Cristiano Ronaldo está desiludido’, afirma o técnico Zidane

Apesar da vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Espanyol, o principal jogador do time, Cristiano Ronaldo, não está feliz com seu desempenho no Campeonato Espanhol. Quem garante é o próprio treinador Zinèdine Zidane, ao afirmar que o português está incomodado por não ter marcado nos três primeiros jogos no torneio, uma das piores marcas em sua carreira pelo clube.

“Ronaldo não está cansado, esteve muitos jogos de fora. Está muito desiludido porque ainda não marcou no Campeonato Espanhol, mas o futebol é assim. Fez um passe fenomenal para Isco (no lance do primeiro gol contra o Espanyol). Espero que no próximo volte a marcar”, afirmou Zidane.

No Real, o português fez 411 gols em 401 jogos, mas repete sua pior marca no começo do Espanhol: em 2010/2011 não marcou em suas três primeiras partidas.

Os números de Cristiano Ronaldo na Liga Espanhola:

2009/2010

Após sete rodadas – 5 jogos/5 gols

Nos três primeiros jogos do atacante – 4 gols

2010/2011

Após sete rodadas – 7 jogos/5 gols

Nos três primeiros jogos do atacante – 0 gol

2011/2012

Após sete rodadas – 6 jogos/7 gols

Nos três primeiros jogos do atacante – 4 gols

2012/2013

Após sete rodadas – 7 jogos/8 gols

Nos três primeiros jogos do atacante – 2 gols

2013/2014

Após sete rodadas – 7 jogos/6 gols

Nos três primeiros jogos do atacante – 1 gol

2014/2015

Após sete rodadas – 6 jogos/13 gols

Nos três primeiros jogos do atacante – 5 gols

2015/2016

Após sete rodadas – 7 jogos/5 gols

Nos três primeiros jogos do atacante – 5 gols

2016/2017

Após sete rodadas – 4 jogos/1 gol

Nos três primeiros jogos do atacante – 1 gol

2017/2018

Após sete rodadas – 3 jogos/0 gol

Nos três primeiros jogos do atacante – 0 gol

(com Gazeta Press)