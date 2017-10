Rei das redes: Cristiano Ronaldo é o mais seguido do planeta

O atacante Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, definitivamente é o rei das redes: tem 297 milhões de seguidores, à frente de ícones da música pop como Justin Bieber, Taylor Swift, Katy Perry e Selena Gómez. De acordo com um estudo da agência Apple Tree Communications, o melhor jogador do mundo lidera o ranking mundial na soma de seguidores de seus perfis no Instagram, no Twitter e no Facebook – este último com 42,7% de seus fãs. O Brasil é o segundo país que mais segue Cristiano Ronaldo (6,7%), atrás apenas da Indonésia (8%).

Em segundo lugar aparece Justin Bieber, com 273 milhões de seguidores, e em terceiro Taylor Swift, que acumula 262 milhões de fãs em todas as suas contas. Neymar é o segundo jogador da lista, na 11ª posição geral, com 177 milhões de seguidores, 6 milhões a mais que Lionel Messi.

Pos. Personalidade Total Facebook* Instagram* Twitter* 1° Cristiano Ronaldo 297.457.128 122 mi 114 mi 62,6 mi 2° Justin Bieber 273.226.950 78 mi 92,6 mi 103 mi 3° Taylor Swift 262.529.496 73 mi 104 mi 85,6 mi 4° Katy Perry 243.437.886 69 mi 67,9 mi 106 mi 5° Selena Gomez 242.623.976 61 mi 128 mi 53,7 mi 6° Rihanna 219.271.744 81 mi 57,8 mi 81,2 mi 7° Ariana Grande 202.199.918 33 mi 115 mi 54,6 mi 8° Shakira 195.979.042 104 mi 43,6 mi 48,8 mi 9° Kim Kardashian 190.235.446 30 mi 104 mi 56,5 mi 10° Beyoncé 186.688.487 64 mi 107 mi 15,2 mi 11° Neymar 177.513.509 60 mi 83,3 mi 34,4 mi 12° Lionel Messi 171.216.706 89 mi 82,6 mi Não possui

*Valores de Facebook, Instagram e Twitter aproximados