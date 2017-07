Cristiano Ronaldo coloca o bronze (e o tanquinho) em dia

De férias após a disputa da Copa das Confederações com a seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo está aproveitando para passar mais tempo com os amigos e com os filhos. O atacante do Real Madrid publicou várias fotos em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, onde exibiu o tanquinho e também mostrou que está colocando o bronzeado em dia.

O astro postou uma foto ao lado do filho mais velho, Cristianinho, segurando o casal de gêmeos Eva e Mateo, nascidos há pouco menos de um mês. A identidade da mãe das crianças não foi revelada. Atualmente, o jogador está em um relacionamento com a modelo espanhola Georgina Rodríguez.

Cristiano também postou uma foto junto do amigo José Semedo, jogador que está sem clube após defender o Sheffield Wednesday. Na legenda, ele escreveu: “Combinação perfeita, chocolate branco e preto” – o que causou muita discussão nos comentários.

