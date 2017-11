Cristiano Ronaldo anuncia nascimento da filha Alana

Cristiano Ronaldo foi pai pela quarta vez neste domingo. Por meio de suas redes sociais, o atacante do Real Madrid anunciou o nascimento de Alana Martina, em foto em que aparece no hospital, ao lado da mãe da criança, sua namorada Georgina Rodríguez, e do primogênito Cristiano Jr.

“A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes!”, escreveu o melhor jogador do mundo, em português. Além da caçula, o jogador é pai de Cristianinho, de 7 anos, e dos gêmeos Eva e Mateo, de quatro meses. Alana Martina é a única das crianças cuja identidade da mãe é conhecida.

O atacante de 32 anos foi dispensado da seleção portuguesa nesta data Fifa. Já classificada à Copa de 2018, a equipe venceu a Arábia Saudita por 3 a 0, em amistoso, e ainda encaram os Estados Unidos, na terça-feira.