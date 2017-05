Cristiano Ronaldo, à espera da Juve: ‘Muita humildade não é bom’

O atacante português Cristiano Ronaldo afirmou, em entrevista veiculada nesta terça-feira pelo canal de TV do Real Madrid, que é preciso acreditar muito no próprio potencial para conquistar a Liga dos Campeões da Europa, no próximo sábado, em Cardiff, contra a Juventus.

“Essa é uma palavra muito ampla, mas muita humildade não é bom. Temos de entrar com humildade, mas não tanta. Temos de demonstrar nossa atitude e caráter e que somos melhores. A Juventus é um grande time, mas nós também, por isso estamos na final. Tenho a sensação de que vamos fazer um grande jogo e que iremos ganhar”, disse o camisa 7 do atual campeão da Liga dos Campeões.

“Agora, prefiro não pensar muito na final. Jogos são vencidos marcando mais gols que sofrendo. Eu me sinto bem, estou em melhor nível físico do que nas últimas temporadas, quando nesta fase já estava cansado.” Nesta temporada, o português jogou menos partidas que nas últimas – e teve seu pior desempenho em número de gols desde 2010: fez 40 gols em 45 jogos pelo Real Madrid.

Cristiano, inclusive, defendeu a estratégia do técnico francês Zinedine Zidane de preservá-lo em alguns jogos para tê-lo em forma na reta final da temporada. “Deve-se a uma grande e inteligente gestão de Zidane e de meus companheiros. Talvez, alguns queiram jogar mais, mas é o técnico que toma as decisões”, avaliou o português.

Essa será a quinta decisão de Cristiano na Liga dos Campeões: ganhou uma (2008) e perdeu outra (2009) pelo Manchester United e venceu em 2014 e 2016 pelo Real Madrid. A decisão da Liga dos Campeões de 2017 acontece no próximo sábado, às 15h45 (de Brasília).

(com EFE)