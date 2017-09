Cristiano quer igualar salários de Messi e Neymar para renovar

Atual melhor jogador do mundo e favorito a conquistar o prêmio novamente em 2017, Cristiano Ronaldo gostaria de ser mais valorizado no Real Madrid. Nesta quarta-feira, o diário Marca informou que o atacante português quer receber um salário anual de 25 milhões de euros (cerca de 93 milhões de reais) para renovar seu contrato, que é válido até junho de 2021.

A forte movimentação do mercado europeu (principalmente as recentes negociações de Neymar, Kylian Mbappé e Lionel Messi) teve grande influência na decisão de Cristiano. Os dois primeiros, reforços do PSG para a temporada, foram contratados por valores altíssimos. Já o argentino do Barcelona tem apalavrada a sua renovação com o clube catalão. Ainda segundo o Marca, Neymar e Messi receberão salários na casa dos 25 milhões de euros anuais, o que teria motivado Cristiano a pedir um aumento.

Mas apesar do desejo do atacante português de 32 anos, o Real Madrid ainda não pretende entrar em negociação para renovar o contrato. Segundo o site espanhol, o clube foca na permanência de outros jogadores, como Sergio Ramos, Marco Asensio e Raphael Varane – o último assinou por mais cinco anos com a equipe nesta quarta-feira. Recentemente, Marcelo, Karim Benzema, Isco e Marcos Llorente também acertaram ampliação de contrato.