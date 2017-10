‘Cristiano me parece ser melhor pessoa que Messi’, ataca ex-Barça

Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Um jogador que conviveu com o craque argentino no Barcelona opinou sobre a grande polêmica da década e, ao menos em termos pessoais, não teve dúvidas: o português é melhor. Armando Lozano, jogador espanhol que foi capitão do time B do Barcelona entre 2009 e 2012, deu declarações fortes sobre a personalidade de Messi.

Atualmente no Fuenlabrada, clube da terceira divisão espanhola, Lozano iniciou o tema com um “elogio” a Messi, com quem realizou treinamentos no time profissional. “Quando queria jogar, pegava a bola e ninguém conseguia tirar”, disse, em entrevista a para o programa esportivo El Chiringuito. Em seguida, iniciou as alfinetadas. “Uma vez entrei forte nele e o Daniel Alves veio me dizer: ‘cuidado, se entrar forte nele, te mandam embora do Barça'”.

Um jornalista disse que o mesmo ocorreu com Marc Bartra, que trocou o Barcelona pelo Borussia Dortmund. “Mas Bartra se dava bem com Messi”, disse o apresentador Josep Pedrerol. “Não, não”, retrucou Lozano, causando surpresa. Instigado pelos jornalistas, o ex-jogador do Barça B deixou clara sua opinião sobre Messi.

“Cristiano me parece ser melhor pessoa, e nem o conheço”, disse. “Messi passa a imagem de ser um cara humilde”, rebateu o apresentador. Lozano apenas riu e respondeu ironicamente: “Essa é a sensação que ele te passa? Tá bom”. Lozano, de 32 anos, enfrentará o Real Madrid de Cristiano nesta quinta-feira, em partida válida pela Copa do Rei.