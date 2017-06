Cristiano marca dois gols em vitória de Portugal sobre Letônia

Precisando vencer para se aproximar da liderança do grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, a seleção portuguesa fez sua parte e aproveitou a fragilidade da Letônia para vencer com tranquilidade nesta sexta-feira. Com show particular de Cristiano Ronaldo, autor de dois gols, a equipe não tomou conhecimento do adversário e venceu por 3 a 0, fora de casa, em partida válida pela sexta rodada do torneio.

Apesar da boa vitória, os portugueses seguem na segunda colocação, já que a Suíça também venceu nesta sexta. Diante das Ilhas Faroe, os suíços passaram por 2 a 0, também fora de casa, mantiveram os 100% de aproveitamento e subiram para 18 pontos, deixando os portugueses logo atrás, com 15.

Terceira colocada da chave, a Hungria praticamente saiu da briga nesta sexta, ao ser surpreendida pela então lanterna Andorra por 1 a 0 e parar nos sete pontos. Ilhas Faroe tem cinco, Andorra chegou a quatro e a Letônia parou nos três. Caso as eliminatórias terminassem nesta sexta, os suíços já estariam classificados, enquanto os portugueses iriam para a repescagem.

Na próxima rodada do Grupo B, dia 31 de agosto, Portugal receberá as Ilhas Faroe, enquanto a Suíça terá pela frente Andorra, também em casa, Em Budapeste, os húngaros jogarão contra a Letônia.

Também nesta sexta-feira, a seleção da Holanda goleou Luxemburgo por 5 a 0. Com gols de Robben e Sneijder, os holandeses se aproximaram dos dois primeiros colocados do grupo A, Suécia e França, que se enfrentaram em duelo vencido pelos suecos, por 2 a 1. Os dois países estão empatados na liderança da chave, com 13 pontos cada – a equipe do norte europeu vence no saldo de gols, enquanto a Holanda chegou aos 10 pontos. Bulgária, Belarus e Luxemburgo completam a classificação, respectivamente.

(Com Estadão Conteúdo)