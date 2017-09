Cristiano exibe novo carro que vai de 0 a 400km/h em 42 segundos

Cristiano Ronaldo deu mais uma amostra da sua paixão por carros ao apresentar a sua mais nova máquina nesta semana: um Bugatti Chiron, avaliado em 2,5 milhões de euros, o equivalente a 9,3 milhões de reais. Lançada em fevereiro deste ano, o novo modelo da marca francesa vai de 0 a 400km/h em apenas 42 segundos. Apenas 500 unidades foram fabricadas no mundo.

New animal in the building Bugatti Chiron 🎉🎉🎉✌️👌✈️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 28, 2017 at 10:32am PDT

Os bancos do carro são personalizados com a sigla CR7. Cristiano Ronaldo Jr. aparece ao lado do pai no vídeo em que apresenta o Bugatti ao público, em seu Instagram.

Neste ano, antes de Cristiano Ronaldo adquirir o carro, a montadora levou um exemplar até Madri, onde o português vive, para ele realizar uma espécie de “test-drive”. Além do Chiron, o melhor jogador do mundo em quatro oportunidades também possui em sua garagem um Bugatti Veyron, e várias outras máquinas.

(com Gazeta Press)