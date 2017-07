Coritiba contrata meia alemão com passagem pelo Bayern

O Coritiba anunciou nesta terça-feira uma contratação internacional para a sequência do Brasileirão: o meio-campista alemão Alexander Baumjohann. O jogador de 30 anos já atuou por Bayern de Munique, Schalke 04, e estava no Hertha Berlin.

Apesar de só ter atuado em clubes de seu país, Baumjohann fala português, pois é casado com uma brasileira, com quem tem duas filhas. Em entrevista à TV do clube, ele contou que o ex-companheiro de Schalke 04 Rafinha, hoje no Bayern e na seleção brasileira, recomendou sua ida ao Coritiba. “Ele sempre falou muito bem do clube e minhas impressões também são muito boas.”

“Sou um meia atacante, gosto de ficar perto do gol, dar assistências e o torcedor vai poder me conhecer melhor em campo”, afirmou o alemão à TV Coxa. O jogador também interessava ao Atlético-MG. Em 2011, Baumjohann visitou o clube mineiro, do qual sua esposa Tatiane é torcedora, e já havia revelado sua admiração pelo futebol brasileiro à TV Galo.

Confira abaixo a entrevista de Baumjohann e lances do meia alemão.