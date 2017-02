Corinthians x Palmeiras: 10 clássicos marcantes do século

Corinthians x Palmeiras é um dos jogos mais importantes do futebol mundial. Em 2017, o clássico completa 100 anos de história – o primeiro foi jogado em 6 de maio de 1917 e vencido pelo time alviverde, então chamado de Palestra Itália, por 3 a 0. Nesta quarta-feira, acontecerá o primeiro clássico do ano do centenário, no Itaquerão, às 21h45 (de Brasília).

Abaixo, PLACAR relembra dez partidas que marcaram o clássico neste século 21:

08/03/2003 – Corinthians 4 x 2 Palmeiras (Morumbi)

O Palmeiras jogaria pela primeira vez a série B do Campeonato Brasileiro naquele ano. No Paulista, os clubes se enfrentariam na semifinal. Após empate em 2 x 2 no jogo de ida, o Corinthians venceu por 4 x 2 a partida de volta, classificando-se para a final. E seria campeão sobre o São Paulo.

26/03/2006 – Corinthians 1 x 1 Palmeiras

Em clássico apimentado no Morumbi, Nilmar e Washington marcaram os gols do empate que foi ruim para as duas equipes – e favoreceu o Santos, que seria campeão. O atacante argentino Carlos Tevez foi o personagem do jogo: teve um lindo gol anulado em decisão bastante controversa da arbitragem. E ainda discutiu com o ídolo adversário, Edmundo, em cena eternizada que ilustra bem a grandeza do clássico.

04/03/2007 – Corinthians 0 x 3 Palmeiras (Morumbi)

Em 2007, Edmundo deu show contra o Corinthians e marcou dois gols, garantindo a vitória e ainda fez o Palmeiras passar o rival em pontos na classificação.

02/03/2008 – Corinthians 0 x 1 Palmeiras (Morumbi)

O Corinthians tinha acabado de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, com um novo time, preparava-se para conquistar o estadual após 12 anos. O chileno Jorge Valdívia marcou o gol no segundo tempo e saiu fazendo o sinal de “chororô” na comemoração. Esse foi o último jogo entre os clubes no Morumbi.

08/03/2009 – Palmeiras 1 x 1 Corinthians (Prudentão)

O jogo marcou o retorno de Ronaldo ao futebol, após sua vitoriosa passagem pela Europa. Era seu segundo jogo oficial pelo clube, após estrear contra o Itumbiara, pela Copa do Brasil, em empate por 0 x 0. O Palmeiras vencia por 1 x 0, quando Ronaldo, de cabeça, aos 45 do segundo tempo, empatou e colocou abaixo o alambrado do estádio de Presidente Prudente.

06/02/2011 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras (Pacaembu)

O Corinthians tinha acabado de ser eliminado na pré-Libertadores pelo modesto Deportes Tolima, da Colômbia. Uma derrota para o Palmeiras, naquele momento, poderia tirar Tite do comando do Corinthians e mudar toda a história do clube alvinegro. Mas, no Pacaembu, o lateral Alessandro garantiu o 1 x 0 para o Corinthians, que passaria a construir a equipe campeã do Brasileiro daquele ano e da Libertadores e do Mundial de 2012.

01/05/2011 – Palmeiras (5) 1 x 1 (6) Corinthians (Pacaembu)

Na semifinal de 2011, o Palmeiras foi mandante e jogou melhor, mas o Corinthians conseguiu uma importante vitória e avançou à decisão, na qual seria derrotado pelo Santos. Mesmo tendo saído atrás, buscou o empate, após a expulsão do zagueiro Danilo, do Palmeiras. Depois desse jogo, com o técnico Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras passou a mandar menos jogos no Pacaembu. O goleiro Júlio César foi o herói corintiano ao defender a cobrança de João Vitor.

28/02/2015 – Palmeiras 0 x 1 Corinthians (Allianz Parque)

Foi o primeiro clássico do Allianz Parque,a reformada casa alviverde. O zagueiro Vitor Hugo falhou feio ao recuar uma bola e acabou entregando o gol para o rival, de Danilo, que garantiu o resultado, mesmo com a expulsão do goleiro Cássio.

19/04/2015 – Corinthians (5) 2 x 2 (6) Palmeiras (Itaquerão)

Primeiro e, até aqui, único jogo entre as equipes no estádio pelo Campeonato Paulista, válido pela semifinal do Paulistão. O Palmeiras abriu o placar, sofreu a virada, mas empatou com Rafael Marques. Nos pênaltis, o Palmeiras poderia ter sido eliminado na última cobrança, de Elias, mas o goleiro Fernando Prass brilhou. Pegou a cobrança e repetiu o feito no último chute de Petros, nas alternadas, garantindo o Palmeiras na decisão e a festa da torcida visitante.

03/04/2016 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians (Pacaembu)

O Palmeiras não vencia o Corinthians no Pacaembu desde 1995. Vinte e um anos depois, a fila quase se manteve, quando Lucca teve um pênalti para abrir o placar, mas Fernando Prass defendeu a cobrança e, no contra-ataque, após cobrança de falta na área, Dudu, de cabeça, marcou o gol da vitória palmeirense.