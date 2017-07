Corinthians vence o Palmeiras e abre 12 pontos na liderança

Foi a vitória do jeito que o torcedor do Corinthians mais gosta. Na noite desta quarta-feira, a equipe derrotou seu maior rival, o Palmeiras, por 2 a 0, com muito a comemorar. Além de encerrar uma longa invencibilidade de seu principal adversário no Allianz Parque, em São Paulo (SP), o time do treinador Fábio Carille chegou a 27 jogos seguidos sem perder, e abriu 12 pontos de vantagem para o Santos, atual segundo colocado no Campeonato Brasileiro.

Durante toda a partida, válida pela 13ª rodada, o Corinthians pouco atacou. Mas nas vezes em que foi à frente, aproveitou as chances que teve. A equipe abriu o placar aos 22 minutos, em pênalti cobrado por Jadson. Bruno Henrique derrubou Guilherme Arana, em lance em que os palmeirenses não reclamaram da marcação da arbitragem.

O segundo gol aconteceu aos 20 minutos da etapa final, novamente com participação do lateral-esquerdo. Romero lançou Arana em um contra-ataque, e o jogador finalizou cruzado de perna esquerda para sacramentar o placar.

O Palmeiras perdeu no Allianz Parque após quase um ano. Foram 28 jogos seguidos no estádio sem uma derrota sequer. O último revés havia sido em 24 de julho do ano passado, por 1 a 0, para o Atlético-MG.

O Corinthians, por sua vez, amplia ainda mais seu domínio no Campeonato Brasileiro. O líder chegou a 35 pontos. Santos e Flamengo, empatados na segunda posição, somam 23. O Palmeiras, com 19, caiu da quinta para a sexta posição.