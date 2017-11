Corinthians vence Fluminense de virada e conquista o Brasileirão

Com três rodadas de antecedência, em sua Arena, o Corinthians conquistou o heptacampeonato do Campeonato Brasileiro ao vencer o Fluminense por 3 a 1 com destaque para o atacante Jô, artilheiro do torneio, que marcou dois gols e chegou a 18.

Logo no primeiro minuto de jogo, após escanteio cobrado pela esquerda, por Marcos Júnior, o zagueiro ex-Palmeiras Henrique, de cabeça, marcou o primeiro do jogo, já que o goleiro Caíque França, embaixo das traves, não conseguiu fazer a defesa.

O Corinthians passou a controlar mais o jogo e com cinco minutos, também após escanteio, Pablo teve a chance, mas cabeceou por cima do gol. Aos 21 minutos, após cruzamento, foi a vez de Scarpa cabecear com perigo para o time carioca, mas a bola bateu em Guilherme Arana e não chegou ao gol corintiano.

Buscando o título antecipado, o time paulista teve nova grande chance aos 30. Fagner bateu cruzado com força, mas Jô não alcançou a bola na segunda trave. Sem nova oportunidades de gol, o primeiro tempo ainda terminou com uma cobrança de falta de Rodriguinho em cima da barreira com apenas um jogador.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Corinthians finalmente chegou ao gol. Clayson invadiu a área pela esquerda e cruzou na cabeça de Jô, que dentro da pequena área empatou o jogo. Aos três minutos, Jô ganhou de cabeça no meio e Clayson invadiu na área pela direita. Na tentativa de cruzamento, a bola pegou na trave e voltou para Jô, que novamente de cabeça mandou para o fundo do gol.

Após sofrer o segundo gol, os cariocas saíram mais para o jogo enquanto os corintianos jogavam no contra-ataque. A primeira grande chance a partir daí veio pelo lado corintiano, com Jadson, que acertou no pé da trave de Diego Cavalieri aos 37. Dois minutos depois, Jadson recebeu passe de Fagner invadiu a área e bateu cruzado, fechando o placar. Após o gol, os torcedores corintianos começaram a comemoração acendendo sinalizadores, que espalharam fumaça por todo o estádio, paralisando a partida por alguns minutos.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 71 pontos e não pode mais ser alcançado na ponta do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense, com a derrota, fica com 43 pontos e ainda corre risco de rebaixamento.

