Corinthians vence Coritiba com dois de Clayson

Jogando na Arena Corinthians, o Corinthians fez sua parte e venceu o Coritiba por 3 a 1, com dois gols de Clayson, que veio do banco de reservas para garantir a vitória corintiana na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians começou melhor e abriu o placar logo aos nove minutos, com o artilheiro Jô. Jadson deu um toque de calcanhar para o camisa nove, que de frente para o goleiro Wilson, tocou no canto. A partir da metade do primeiro tempo, o Coritiba passou a pressionar, obrigando Cássio a fazer grandes defesas. Aos 39, Henrique Almeida, de cabeça, após escanteio cobrado por Carleto, empatou.

O Coritiba começou melhor o segundo tempo, até o Corinthians equilibrar o jogo e criar boas chances. Clayson entrou aos 15 minutos no lugar de Maycon. Aos 27, Marquinhos Gabriel acertou um chute na trave. Aos 33, após bola cruzada na área, Clayson ficou com a sobra e tocou na saída do goleiro Wilson. Dez minutos depois, Rodriguinho deu um chute de fora da área, que pegou no pé da trave. Na sobra, Clayson, sozinho completou para o gol.

Com a vitória, o líder Corinthians chegou aos 58 pontos, ainda na liderança do Campeonato Brasileiro. O Coritiba, com 28 pontos, segue na penúltima colocação.

