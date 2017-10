Corinthians tropeça outra vez e vê Santos se aproximar

O Corinthians, diante de seu pior desempenho na temporada, deu neste domingo maiores esperanças aos times que ainda brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. O líder da competição visitou o Cruzeiro, no Mineirão, e nos últimos minutos empatou a partida por 1 a 1. Mas a vantagem da equipe de Fábio Carille no torneio começa a ficar mais vulnerável, considerando que chegava a dois dígitos. O gol do Cruzeiro foi marcado aos 20 minutos, com o meio-campista Rafinha, de cabeça. O primeiro colocado do Brasileirão empatou com um gol de pênalti aos 49, com Clayson.

O Corinthians tem 55 pontos e o Santos, embalado com a vitória no clássico contra o Palmeiras, vem na segunda posição com oito pontos atrás do rival. O Grêmio venceu o Fluminense por 1 a o e está na terceira colocação, com 46.

Nos últimos seis jogos, o Corinthians venceu apenas o confronto contra o Vasco, que ficou marcado pelo erro de arbitragem em um gol de mão do atacante Jô. Nas outras partidas, foram três derrotas para Vitória, Atlético-GO e Santos e um empate contra o São Paulo.