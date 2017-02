Corinthians tripudia após vitória sobre o Palmeiras em Itaquera

O clima antes de partida era de intensa camaradagem, com promoção conjunta para o centenário do clássico. No entanto, o Corinthians não perdeu a chance de provocar o rival Palmeiras após a vitória por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Itaquerão. O erro do árbitro Thiago Duarte Peixoto, que confundiu Gabriel com Maycon e expulsou o camisa 5 equivocadamente, foi o lance mais comentado nas redes sociais. O próprio Corinthians brincou com a situação ao postar uma foto dos dois atletas e ironizar: “Separados no nascimento. Só que não.”

Separados no nascimento. #SQN A post shared by Corinthians (@corinthians) on Feb 22, 2017 at 6:57pm PST

Em seguida, o Corinthians postou imagens dos belos chapéus do paraguaio Ángel Romero, em Willian, e do turco Colin Kazim, em Felipe Melo.

O lateral Guilherme Arana, que também protagonizou um lindo lance ao aplicar uma caneta em Michel Bastos, também provocou, ao postar o vídeo do lance com uma mensagem motivacional – e a hashtag #canetinha no fim.

Raça , determinação , grupo um correndo pelo outro . Estão todos de parabéns 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Obrigado senhor por tudo 🙏🏻⚫️⚪️ . #canetinha A post shared by Guilherme Arana (@guiarana26) on Feb 23, 2017 at 1:25am PST

O volante Gabriel, pivô de toda a confusão no clássico e jogador do Palmeiras até o fim do ano passado, ainda provocou a torcida do ex-clube ao fim do jogo. Em uma live publicada no Instagram de Kazim, Gabriel desabafa: “Cadê, cadê todo mundo?”, diz, antes de soltar um palavrão e chamar os rivais de “porcada”.