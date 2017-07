Corinthians tenta chegar ao 6º jogo seguido sem levar gols

Com a liderança do Campeonato Brasileiro garantida independentemente do que aconteça na 12ª rodada, o Corinthians entrará em campo neste sábado com a Ponte Preta, às 19h na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), com outro objetivo. Além da vitória, a equipe buscará manter a boa sequência da defesa, que não leva gols há cinco partidas.

A última vez em que o goleiro Cássio foi vazado pelo torneio nacional aconteceu no dia 10 de junho, na vitória sobre o São Paulo por 3 a 2. De lá para cá, o time venceu Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Botafogo, e empatou em 0 a 0 com o Coritiba. O Corinthians tem a melhor defesa do torneio com cinco gols sofridos em 11 jogos. Em seguida, estão Flamengo e Santos, com oito.

Com 29 pontos, o clube paulista não poderá ser ultrapassado pelo vice-líder Grêmio, que soma 22. Já a Ponte Preta iniciou a rodada em 11º lugar, com 15.