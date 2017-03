Corinthians segue sendo único ‘imune a vexame’ na Copa do Brasil

A Copa do Brasil existe desde 1989. Desde então, a competição já teve diversos formatos e fórmulas de disputa. No começo, apenas os campeões e alguns vice-campeões estaduais participavam do torneio, que tinha apenas uma fase antes das oitavas de final. A competição cresceu, ganhou novas fases e novos participantes. E com essas mudanças, apenas um clube grande nunca foi eliminado antes das oitavas de final nas edições que participou: o Corinthians, que nesta quarta-feira esteve muito perto do vexame, mas eliminou o Brusque, nos pênaltis, após empate em 0 a 0, em Santa Catarina.

Todos os outros grandes clubes do país – Atlético-MG, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco – já foram eliminados, ao menos uma vez, antes das oitavas.

Essa não foi a única vez em que o Corinthians passou por sufoco. Na primeira fase de 1997 e na segunda fase de 1999 o Corinthians também esteve próximo da eliminação e passou apenas nas cobranças de pênalti. Da primeira vez, contra o Juventude, após uma vitória por 2 x 0 para cada, o time paulista passou nos pênaltis por 5 x 3. Já em 1999, após dois empates em 2 x 2 com o Treze, da Paraíba, o Corinthians se classificou com vitória de 4 x 2 nos pênaltis.

Dos grandes, o que mais perdeu antes das oitavas de final foi o Botafogo, com oito eliminações. Na edição deste ano, o time já começa a competição nesta fase. Em seguida, vem o Internacional, com seis eliminações, sendo uma contra um grande, o Botafogo, em 2000. Depois aparecem Fluminense e Santos, ambas com cinco eliminações. O Santos, contudo, também tem uma derrota para um grande, o Internacional, em 2002. Em seguida, aparecem Atlético-MG, com quatro; Cruzeiro e Grêmio, com três; Palmeiras e Vasco, com duas; e, por fim, Flamengo e São Paulo, com uma eliminação cada.

Os dois últimos tiveram essas eliminações recentes. O São Paulo caiu para o Bragantino na terceira fase de 2014, enquanto o Flamengo perdeu para o Fortaleza na segunda fase de 2016.

Veja quando os grandes foram eliminados antes das oitavas na Copa do Brasil

1990

Internacional perdeu para o Criciúma na 1ª fase

Cruzeiro perdeu para o Goiás na 1ª fase

1994

Fluminense perdeu para o Linhares-ES na 1ª fase

1996

Santos perdeu para o Atlético-PR na 2ª fase

1997

Botafogo perdeu para o Vitória na 1ª fase

Fluminense perdeu para o Ceará na 1ª fase

Cruzeiro perdeu para o Santa Cruz na 1ª fase

1998

Fluminense perdeu para o Paraná na 1ª fase

Internacional perdeu para o América-MG na 1ª fase

1999

Cruzeiro perdeu para o Atlético-PR na 2ª fase

Fluminense perdeu para o Juventude na 2ª fase

Atlético-MG perdeu para o Bahia na 2ª fase

Santos perdeu para o Goiás na 2ª fase

2000

Grêmio perdeu para a Portuguesa na 3ª fase

Internacional perdeu para o Botafogo na 3ª fase

2001

Internacional perdeu para o Fortaleza na 2ª fase

Santos perdeu para o Bahia na 2ª fase

Botafogo perdeu para o Remo na 2ª fase

Atlético-MG perdeu para o Goiás na 2ª fase

2002

Palmeiras perdeu para o ASA-AL na 1ª fase

Santos perdeu para o Internacional na 2ª fase

2003

Internacional perdeu para o Remo na 2ª fase

2004

Botafogo perdeu para o Gama na 2ª fase

Vasco perdeu para o 15 de Novembro-RS na 2ª fase

Atlético-MG perdeu para o Santo André na 2ª fase

2005

Botafogo perdeu para o Paulista na 2ª fase

2006

Grêmio perdeu para o 15 de Novembro-RS na 2ª fase

Botafogo perdeu para o Ipatinga na 2ª fase

2007

Palmeiras perdeu para o Ipatinga na 2ª fase

Vasco perdeu para o Gama na 2ª fase

2008

Grêmio perdeu para o Atlético-GO na 2ª fase

2009

Santos perdeu para o CSA-AL na 2ª fase

Botafogo perdeu para o Americano-RJ na 2ª fase

2010

Botafogo perdeu para o Santa Cruz na 2ª fase

2011

Atlético-MG perdeu para o Grêmio Prudente na 2ª fase

2014

Internacional perdeu para o Ceará na 3ª fase

São Paulo perdeu para o Bragantino na 3ª fase

Fluminense perdeu para o América-RN na 3ª fase

2015

Botafogo perdeu para o Figueirense na 3ª fase

2016

Flamengo perdeu para o Fortaleza na 2ª fase