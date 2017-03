Corinthians: Romero é convocado e não jogará contra o São Paulo

Nesta quarta-feira, o atacante Ángel Romero foi convocado pelo Paraguai, para dois confrontos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e desfalcará o Corinthians em três rodadas do Campeonato Paulista. Um das partidas será o clássico diante do São Paulo. Em compensação, o zagueiro Balbuena, que vivia a expectativa de ser chamado, não foi relacionado pelo treinador Francisco Arce.

Maior artilheiro da Arena Corinthians, em Itaquera, Romero atuará pela primeira vez no estádio sem a camisa do clube: no próximo dia 28, a seleção brasileira recebe o Paraguai no local. Além do clássico contra o São Paulo, pela 11ª rodada do estadual, o paraguaio não jogará contra o Red Bull, na rodada anterior, e dificilmente terá condições para enfrentar o Linense, um dia após o jogo com o Brasil.

(com Gazeta Press)