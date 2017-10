Corinthians pode voltar ao Pacaembu em 2018

O Corinthians pode iniciar a temporada de 2018 mandando os seus jogos longe do Itaquerão. A arena terá de realizar uma troca de seu gramado e por causa da antecipação do início do Campeonato Paulista, existe a possibilidade de o clube jogar as primeiras rodadas em outro local, possivelmente no Pacaembu, estádio municipal onde o Corinthians mandou a maioria de seus jogos por mais de 70 anos.

Os responsáveis pela Arena Corinthians tratam o assunto com cautela. “Não vamos pensar nesse tema agora. Depois que os trabalhos de revitalização do campo forem iniciados, a empresa responsável nos passará um relatório sobre a evolução e resposta do gramado. Aí sim pensaremos nessa possibilidade”, disse Lúcio Blanco, gerente de operações do Itaquerão.

Embora faça o último jogo na arena apenas no dia 25 ou 26 de novembro contra o Atlético Mineiro, o gramado só será trocado depois do dia 16 de dezembro, quando a arena receberá um show de acrobacias com caminhões, o Monster Jam Brasil. O evento, inclusive, só vai acontecer na arena porque já estava definido a troca da grama.

Por causa da Copa do Mundo do ano que vem, os Estaduais começarão mais cedo – a primeira rodada do Paulistão será em 17 de janeiro. “A programação para revitalização do gramado será mantida, independente da mudança da data de início do Estadual”, disse Lúcio Blanco.

A grama da arena será trocada por causa do desgaste do terreno, que já causou críticas dos atletas recentemente. O goleiro Cássio foi um dos que já questionaram a qualidade do gramado. Lúcio Blanco prefere não prever uma data para que o estádio tenha totais condições de voltar a receber jogos. “Não dá para prever um período para troca, até porque nosso tipo de grama é único no país e ainda estamos aprendendo com esse processo.”

A diretoria do Corinthians ainda espera para saber se realmente precisará mandar jogos fora de casa. Caso tenha que atuar longe de seus domínios, o clube deverá alugar o Pacaembu para as partidas, algo que Palmeiras e São Paulo farão nas próximas rodadas do Brasileirão, por causa de shows e eventos em seus estádios.

Não jogar em sua casa pode ser prejudicial financeiramente. Para jogar no estádio municipal, o Corinthians terá que pagar aluguel e, caso o público não seja tão bom, lucrará pouco ou pode até ter prejuízo. Já no Itaquerão, a tendência é um público bem maior e a renda ajuda no pagamento da obra. A dívida, segundo auditoria feita pelo clube, estão perto dos 2 bilhões de reais.