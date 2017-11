Corinthians pode ser campeão na quarta; veja contas para o hepta

O Corinthians ficou bem próximo da conquista do heptacampeonato do Campeonato Brasileiro depois da vitória sobre o Atlético-PR e de uma combinação de resultados negativos dos concorrentes. Com 65 pontos, abriu oito de vantagem sobre o Grêmio, nove sobre o Santos e 11 sobre o Palmeiras. Agora, o time alvinegro precisa de apenas de oito pontos nas últimas cinco rodadas e pode ser campeão já na próxima quarta-feira, dia 15, em Itaquera, contra o Fluminense.

Para que isso aconteça, o Corinthians precisa vencer as partidas contra Avaí, no sábado, e Fluminense, na quarta, ambas em São Paulo, e torcer para que o Grêmio, segundo colocado, tropece em uma de suas próximas partidas, contra Vitória e São Paulo, ambas em Porto Alegre. Neste caso, o time abriria 10 pontos de vantagem sobre o time gaúcho faltando três rodadas.

O Santos também estaria fora da briga, mesmo se vencesse Chapecoense e Bahia, ambos fora de casa, pois permaneceria a nove pontos do líder, mas com quatro vitórias a menos (primeiro critério de desempate), a três rodadas do fim.

Para os rivais, a situação é dramática: basicamente, precisam vencer todos os seus jogos e torcer por três derrotas (no caso do Grêmio) ou quatro (no caso de Santos e Palmeiras) do Corinthians nas últimas cinco rodadas.