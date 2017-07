Corinthians perde no Campeonato Brasileiro (feminino)

O Corinthians perdeu na noite desta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Mas no feminino. Enquanto a equipe comandada pelo treinador Fábio Carille segue invicta no torneio nacional após 13 partidas, o clube saiu atrás do Santos na disputa do título entre as mulheres.

Sem cobrança de ingressos, a Vila Belmiro teve arquibancadas cheias e o time da Baixada Santista venceu a partida de ida da final por 2 a 0. Aos 15 minutos do primeiro tempo, a argentina Sole Jaimes, artilheira do Brasileirão com 17 gols, abriu o placar. Aos 20, Sochor ampliou, ao tocar na saída da goleira corintiana.

A partida de volta será disputada no dia 20, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri (SP). Santos e Corinthians buscam o título do Campeonato Brasileiro feminino pela primeira vez.