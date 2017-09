Corinthians: Jô tem lesão confirmada e será desfalque por 10 dias

Após sair mais cedo do treino do Corinthians na última quarta, o atacante Jô foi submetido a exames e teve diagnosticada uma contratura na panturrilha esquerda nesta quinta-feira. O prazo de recuperação estimado é de 10 dias. Com isso, o jogador de 29 anos está de fora do jogo contra o Cruzeiro, do próximo domingo, às 16h (de Brasília), no estádio do Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Logo no início das atividades da última quarta, Jô foi ao chão e colocou a mão diretamente na panturrilha. Reclamando de dores, foi atendido ainda no gramado e posteriormente levado às dependências internas do Centro de Treinamentos Joaquim Grava, perdendo a maior parte do treino.

O resultado dos exames, divulgado nesta tarde, contrariou o primeiro diagnóstico corintiano, que na quarta apontou que não passava de um simples desgaste muscular. Com a lesão confirmada, o atacante deverá voltar a ficar à disposição do técnico Fábio Carille somente no dia 11 de outubro, quando o clube paulista recebe o Coritiba em Itaquera, pela 27ª rodada do torneio.

Nesta partida, Romero e Balbuena, convocados pela seleção paraguaia para os jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, podem não estar disponíveis, pois atuarão um dia antes.