Corinthians inicia venda de grama da arena nesta quarta-feira

O gramado da Arena Corinthians será trocado no final desta temporada e o clube quer aproveitar a oportunidade para faturar. A partir desta quarta-feira, iniciará a venda de pedaços da grama para os torcedores que quiserem guardar um pedaço do campo em que o time conquistou o Campeonato Paulista e o Brasileiro de 2017.

O interessado pode acessar o site e escolher entre duas opções de compra. A primeira, mais simples, custa 49 reais e oferece um pedaço da grama em um bowl com o desenho de um dos mosaicos feitos pela torcida em jogos na Arena.

Outra opção custará 89 reais e também será em um bowl com o mosaico, mas terá ainda um suporte de madeira com o desenho da Arena e a inscrição das competições mais relevantes disputadas no local, inclusive a Copa do Mundo 2014. As duas versões contam ainda com um livro para a instrução de como manter o gramado. A previsão é que as gramas vendidas comecem a ser entregues a partir do dia 6 de dezembro.

A troca da grama, inclusive, pode fazer com que o Corinthians tenha que estrear na temporada longe de sua casa, mesmo sendo mandante. Segundo a assessoria de imprensa da Arena, a troca do gramado começa na semana que vem, mas o clube ainda mostra cautela para projetar uma data em que o estádio terá condições de receber jogos novamente.

No dia 16 de dezembro, a arena receberá o Monster Jam Brasil, evento de acrobacias de caminhões. A estrutura para a realização do show será montada em cima do terreno de jogo, independentemente da existência da grama.

De acordo com a tabela do Campeonato Paulista, o Corinthians estreia em casa no dia 17 de janeiro, contra a Ponte Preta. Por causa da Copa do Mundo da Rússia, o calendário do futebol brasileiro foi antecipado e o Estadual, que geralmente inicia no fim de janeiro, também foi adiantado.