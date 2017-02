Corinthians faz 3×2 no Mirassol e tem melhor campanha do Paulista

O Corinthians ganhou do Mirassol neste sábado, fora de casa, por 3 a 2, e consegue assim a melhor campanha do Campeonato Paulista. O Mirassol abriu o placar com um belo gol de Zé Roberto, driblando Pablo e chutando de fora da área aos 28 minutos. Ainda no primeiro tempo, o próprio zagueiro corintiano aproveitou uma falta cobrada por Guilherme Arana para empatar, e Maycon anotou o segundo. No segundo tempo, Xuxa empatou e Pedro Henrique garantiu a vitória corintiana com uma cabeçada.

Com os três gols e três pontos, o Corinthians passou a somar 12 na liderança do grupo A do Campeonato Paulista. O Mirassol, que vinha de quatro vitórias e um empate na competição, sofreu sua primeira derrota, porém ainda está na ponta da chave D (a mesma do Santos), totalizando 13.

Agora tranquilo no Estadual, o Corinthians voltará a se preocupar com a Copa do Brasil. O jogo contra o Brusque, for de casa, válido pela segunda rodada, será na noite de quarta-feira. Existe a expectativa de que Carille promova a reestreia de Jadson em Santa Catarina. Pelo Paulista, o Corinthians disputará clássico contra o Santos no sábado, no Itaquerão.

São Paulo

O técnico Rogério Ceni poupou a maioria de seus titulares, já pensando no confronto do meio de semana pela Copa do Brasil, e o São Paulo empatou com o Novorizontino, por 2 a 2. Com o campo encharcado, o São Paulo teve muita dificuldade de sair tocando a bola em seu campo e por isso apostou nos chutões, principalmente de Lugano. Os gols do São Paulo foram marcados por Gilberto, aos 29 minutos do primeiro tempo, e Thiago Mendes, aos 6. No Novorizontino, marcaram Roberto, aos 22, e Railan, aos 43 minutos do segundo tempo.