Corinthians enfrenta Fluminense e pode ser campeão nesta quarta

O Corinthians pode sagrar-se campeão brasileiro na noite desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Fluminense, em sua Arena, no bairro de Itaquera. Líder desde a quinta rodada, precisa de uma vitória simples para chegar aos 71 pontos e não ser mais alcançado por Grêmio e Palmeiras, seus últimos perseguidores, tornando-se heptacampeão do torneio.

Se vencer, o Corinthians no mínimo manteria os dez pontos de vantagem sobre o vice Grêmio e os onze sobre o Palmeiras, terceiro, restando nove em disputa. “Quando ouvi a torcida gritando que era campeão, quase parei para pedir calma. Ainda falta uma missão muito difícil”, disse o volante Gabriel, confirmado entre os titulares para a partida assim como o centroavante Jô, que volta após cumprir suspensão.

As únicas ausências serão o goleiro Cássio, que deve chegar a tempo de acompanhar o jogo, mas não terá condições de atuar pela longa viagem de Londres, onde estava com a seleção brasileira, e o zagueiro Balbuena, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Caíque França e Pedro Henrique, dois jovens das categorias de base, serão os substitutos. No meio-campo, Jadson pode retomar a vaga perdida para Clayson, que caiu de produção nos últimos jogos.

O Fluminense, que ainda luta contra o rebaixamento, estará sem o zagueiro Renato Chaves. suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro. Expulso no mesmo jogo, o lateral-esquerdo Marlon também fica de fora. Nogueira vai compor a zaga com Henrique e Leo ganha nova chance na lateral. O meia equatoriano Júnior Sornoza e o atacante Henrique Dourado, que cumpriram suspensão em Minas Gerais, reaparecem nos lugares de Wendel e Pedro, respectivamente.