Corinthians empata e vantagem na liderança do Brasileirão diminui

O Corinthians saiu da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro com motivos para comemorar e lamentar. Com o empate em 0 a 0 com o Avaí, em Florianópolis (SC), no Estádio da Ressacada, nesta quarta-feira, o líder do torneio manteve sua invencibilidade. Mas viu a diferença de pontos para o segundo colocado Grêmio diminuir.

Para piorar a situação, a equipe paulista perdeu dois jogadores machucados logo no começo da partida na capital catarinense. Jadson recebeu uma pancada na costela e foi substituído por Marquinhos Gabriel. Quase ao mesmo tempo, o zagueiro Pablo voltou a sentir dores na coxa direita – o problema o tirou do jogo contra o Atlético-PR no último sábado -, e deu lugar a Pedro Henrique. Tudo isso aconteceu com menos de 15 minutos de partida.

Com o empate, o Corinthians chegou a 37 pontos na classificação e viu a distância sobre o Grêmio cair de oito para seis pontos. O time gaúcho soma 31.