Corinthians divulga selfie de comemoração do gol de Romero

O primeiro gol da vitória do Corinthians no clássico contra o Palmeiras causou tanta euforia nas arquibancadas da Arena em Itaquera que o atacante Ángel Romero, autor do gol, resolveu pegar um celular e tirar uma selfie com seus companheiros e a torcida de fundo. O aparelho era do próprio jogador e a brincadeira já estava combinada com o fotógrafo oficial do Corinthians, Daniel Augusto Jr., que guardou o celular de Romero, caso ele balançasse as redes.

Após o resultado de 3 a 2, que garantiu o Corinthians na liderança isolada a caminho do título, as redes sociais do time divulgaram a foto que foi tirada dentro de campo pelo paraguaio. A equipe do técnico Fábio Carille abriu oito pontos de vantagem sobre o Palmeiras e seis em relação ao Santos, segundo colocado do Brasileirão.