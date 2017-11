Corinthians confirma lesão e goleiro Walter seguirá fora

O goleiro Walter será desfalque no Corinthians nos próximos jogos. No desembarque da delegação no Aeroporto de Guarulhos, após a vitória sobre o Atlético-PR por 1 a 0, o médico do time, Julio Stancati, confirmou lesão na coxa direita do camisa 27, ainda que não saiba exatamente a gravidade. Nesta quinta-feira, serão feitos exames no atleta para identificar a extensão do problema.

De qualquer forma, ele confirmou que o jogador não terá condições de enfrentar o Avaí, no sábado, e o Fluminense, na próxima quarta-feira. Com o titular Cássio na seleção brasileira, a expectativa era de que Walter jogasse ambas as partidas.

Em sua primeira chance em 2017, o goleiro jogou muito bem no primeiro tempo e defendeu pênalti cobrado por Nikão. Porém, na etapa final, ao cobrar um tiro de meta, sentiu o problema e imediatamente pediu substituição, deixando o gramado.

A opção de Fábio Carille foi por Caíque, que ganhou a disputa com Matheus Vidotto e assumiu a posição na Arena da Baixada. Se o treinador mantiver a escolha, a tendência é de que o jovem revelado pelas categorias de base do clube atue diante do Avaí, no próximo sábado, às 19 horas (de Brasília), em Itaquera. Com 65 pontos, oito a mais do que o vice-líder Grêmio, o Corinthians pode ser campeão na próxima semana.