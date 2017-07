Corinthians: Após empate, Carille ‘projeta’ título com 72 pontos

Demorou 14 rodadas para o Corinthians sair atrás no placar pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro. O empate por 2 a 2 com o Atlético-PR, em casa, no último sábado à noite, em Itaquera, também colocou fim à invencibilidade de Cássio, que não tomava um gol desde a vitória de 3 a 2 sobre o São Paulo. Mesmo com a queda dessas marcas, o treinador do clube, Fábio Carille, projeta o título com uma pontuação que poderia ser conquistada quase 100% em casa.

“Tenho comigo que, do jeito que está o campeonato hoje, com 72 pontos consegue-se o título, essa é a conta que eu faço. Isso (essa projeção) vai se definir mesmo faltando oito rodadas. Não acredito que alguém vai ser campeão com 80 (precisando atingir esta pontuação), pelos resultados que já aconteceram. Amanhã talvez eu já mude (minha projeção), mas hoje acho que com 72 (um time) é campeão.”

O Corinthians lidera o Brasileirão com 36 pontos, com aproveitamento de 85,7%. Serão ainda onze jogos em casa, ou seja, 33 pontos em disputa. Caso vença todas em casa, com 69 pontos, o clube precisaria de apenas uma vitória como visitante para conquistar o título de acordo com a projeção de Carille.

Desde que o Campeonato Brasileiro por pontos corridos passou a ter 20 clubes, a pontuação do campeão variou de 67 a 81 pontos. Veja abaixo:

2006: São Paulo (78 pontos)

2007: São Paulo (77 pontos)

2008: São Paulo (75 pontos)

2009: Flamengo (67 pontos)

2010: Fluminense (71 pontos)

2011: Corinthians (71 pontos)

2012: Fluminense (77 pontos)

2013: Cruzeiro (76 pontos)

2014: Cruzeiro (80 pontos)

2015: Corinthians (81 pontos)

2016: Palmeiras (80 pontos)

(com Estadão Conteúdo)