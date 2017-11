Corinthians anuncia novo acordo de patrocínio máster

Por meio de seu site oficial, o Corinthians oficializou, nesta quarta-feira, seu novo acordo com um patrocinador máster. Desde julho estampada no uniforme, a empresa Cia do Terno ocupará, a partir de agora, o principal espaço na camisa corintiana até o final do ano.

Com um acordo prévio de exposição da marca por 15 jogos, na barra frontal, ambas as partes envolvidas fixaram o negócio após o clássico, em setembro, contra o São Paulo, que terminou empatado em 1 a 1, no Morumbi. Depois da partida, a Cia do Terno optou por estender o patrocínio.

“A excelente exposição de marca que a camisa do Corinthians oferece, além de todo o potencial de relacionamento que podemos oferecer por meio das nossas redes sociais e da proximidade que temos com a fiel torcida certamente convenceram a Cia do Terno a fazer um ‘upgrade’ do patrocínio e se tornar o nosso patrocinador máster. Estamos muito felizes em fechar mais um acordo e gerar mais receita para o clube”, declarou o diretor de marketing da equipe paulista, Fernando Sales.

Além da empresa, o Corinthians tem mais cinco acordos de patrocínio: Universidade Brasil, nos ombros; Alcatel, nas costas; Minds, nas mangas; Hunter Sports, no calção; e Foxlux, na barra traseira. A equipe não tinha um patrocinador máster desde abril, após o fim do acordo com a Caixa Econômica Federal.