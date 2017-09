Coreia do Norte proíbe jogador de dar entrevistas na Itália

O autoritarismo do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, atravessou o continente e afetou até mesmo o futebol europeu. Segundo revelou o jornal italiano La Stampa, o atacante norte-coreano Han Kwang Song, destaque do Perugia na série B da Itália, foi proibido pelo governo de seu país de dar entrevista ao programa esportivo mais prestigioso do país, o Domenica Sportiva, da emissora Rai, no último domingo. O jogador de 19 anos marcou cinco gols nas últimas seis partidas.

Segundo a publicação, Han Kwang Song já estava preparado para participar do programa em um hotel de Milão quando uma ligação vinda de Pyongyang acabou com seus planos. Um ministro teria dado o recado: “Você não pode aparecer na TV”, disse, alertando que, em caso de desobediência, o jogador seria repatriado.

Kwang Song, o primeiro norte-coreano a marcar um gol em uma liga europeia, quando ainda atuava no Cagliari, teria chorado de tristeza após receber a ordem. “Ele ficou com medo”, afirmou Massimiliano Santopadre, presidente do Perugia.

O jogador já defendeu a seleção de seu país e é tratado como a principal estrela da seleção asiática que disputou apenas duas Copas do Mundo, em 1966 (ano em que surpreendentemente eliminou a Itália) e em 2010 (quando perdeu por 2 a 1 para o Brasil e caiu na primeira fase).