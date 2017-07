Copa Sul-Americana: Flamengo busca revanche contra chilenos

O Flamengo reencontrará na noite desta quarta-feira um adversário que lhe trás más lembranças em sua história recente. Pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, o clube carioca enfrentará o chileno Palestino, que o eliminou no torneio continental em 2016. A partida será disputada no Estádio La Cisterna, em Santiago, a partir das 21h45 (de Brasília).

No ano passado, pelas oitavas de final, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1 a 0 no Chile, mas perdeu por 2 a 1 no Rio de Janeiro e ficou pelo caminho. A derrota foi considerada uma “zebra”, já que o Palestino é considerado um time com pouca tradição até mesmo no Chile.

O clube carioca atuará nesta noite sem seis titulares do elenco que venceu o São Paulo por 2 a 0 no último domingo no Rio de Janeiro. Paolo Guerrero, Diego, Rhodolfo, Pará, Márcio Araújo e Trauco foram poupados pelo técnico Zé Ricardo e sequer viajaram para Santiago. Quem também não embarcou foi Dario Conca, que aprimora a forma física.