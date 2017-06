Copa Sul-Americana: Corinthians empata no último minuto

Com um gol aos 46 minutos do segundo tempo, o Corinthians escapou do sufoco e empatou com o Patriotas da Colômbia no jogo de ida da segunda fase pela Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira, na cidade de Tunja. A equipe paulista sentiu falta de seus jogadores poupados, mas não desistiu e saiu do Estádio La Independencia com o placar de 1 a 1.

O Corinthians, que atuou sem Jadson, Jô, Maycon e Guilherme Arana, pouco ameaçou o adversário em toda a partida. O Patriotas, por sua vez, foi superior e abriu o placar com um gol de Gomez aos 30 minutos do primeiro tempo, em um chute cruzado que desviou no lateral Fágner.

A derrota parecia certa, mas nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo, o zagueiro Balbuena marcou de cabeça, em cruzamento de Fágner.

O jogo de volta acontecerá no dia 26 de julho, na Arena Corinthians, em São Paulo (SP). A equipe do técnico Fabio Carille se classificará com vitória simples, ou com empate em 0 a 0.