Copa do Mundo: Argentina e França serão cabeças-de-chave

Com a definição dos classificados nesta terça-feira, já foram definidos os oito cabeças-de-chave do sorteio da Copa do Mundo, que acontece no próximo dia 1° de dezembro no Palácio Estatal do Kremlin, em Moscou. Além de Brasil, Alemanha e a dona da casa Rússia, que já eram conhecidos, outras cinco seleções estarão no primeiro pote.

Os cabeças-de-chave serão os sete primeiros colocados do Ranking da Fifa de outubro, que será divulgado no próximo dia 16. Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França, garantiram vaga e pontuação necessárias para ocuparem as outras cinco vagas. A Espanha esteve perto de conseguir, mas ficou poucos pontos atrás da sétima colocada.

Veja detalhadamente quais serão os cabeças-de-chave da Copa do Mundo de 2018

Rússia (país-sede)

Alemanha (1ª colocada no Ranking da Fifa de outubro, com 1.631 pontos)

Brasil (2° colocado no Ranking da Fifa de outubro, com 1.619 pontos)

Portugal (3° colocado no Ranking da Fifa de outubro, com 1.446 pontos)

Argentina (4ª colocada no Ranking da Fifa de outubro, com 1.445 pontos)

Bélgica (5ª colocada no Ranking da Fifa de outubro, com 1.333 pontos)

Polônia (6ª colocada no Ranking da Fifa de outubro, com 1.323 pontos)

França (7ª colocada no Ranking da Fifa de outubro, com 1.226 pontos)

QUEM CHEGOU PERTO

Espanha (8ª colocada no Ranking da Fifa de outubro, com 1.218 pontos)

Suíça (10ª colocada no Ranking da Fifa de outubro, com 1.135 pontos)*

Peru (11° colocado no Ranking da Fifa de outubro, com 1.160 pontos)*

Inglaterra (12ª colocada no Ranking da Fifa de outubro, com 1.116 pontos)

Colômbia (13ª colocada no Ranking da Fifa de outubro, com 1.095 pontos)

Itália (15ª colocada no Ranking da Fifa de outubro, com 1.066 pontos)*

México (16° colocado no Ranking da Fifa de outubro, com 1.060 pontos)

*Ainda não está classificada, disputa repescagem