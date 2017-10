Copa do Mundo 2018: 1,5 milhão de ingressos já foram solicitados

A oito dias de terminar a primeira fase das vendas de ingressos para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Fifa informou – nesta quarta-feira – que mais de 1,5 milhão de entradas já foram solicitadas. Esta fase da comercialização começou em 14 de setembro e vai até as 6 horas (de Brasília) de 14 de outubro.

A Fifa divulgou que 70% dos pedidos foram de torcedores russos. Entre os 30% restantes, Brasil, México, Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Colômbia, China, Israel e Inglaterra estão entre os países com o maior número de torcedores pretendentes. O jogo de abertura, com mais de 90 mil solicitações, e a grande final, com 132 mil, foram os jogos que mais atraíram procura.

Nesta etapa, ainda sem saber quais serão as partidas de cada sede, os torcedores solicitam as entradas e, caso haja maior procura do que disponibilidade – como já é o caso da final – haverá um sorteio, sem importar a ordem em que foram pedidos os ingressos. Os pretendentes saberão se foram sorteados até 16 de novembro.

Os ingressos mais baratos, da fase de grupos, custam 105 dólares (326 reais), enquanto os mais caros, para a final, são de 1.100 dólares (3.420 reais). As vendas serão divididas em três fases: a atual, que termina em 12 de outubro; uma segunda, que começa depois do sorteio das seleções, em 1° de dezembro e a última, que terá início em 18 de junho e acaba em 15 de julho.

(com Estadão Conteúdo)