Copa do Brasil: Palmeiras leva três, reage e empata com Cruzeiro

Em um jogo emocionante e com dois tempos totalmente distintos, Palmeiras e Cruzeiro empataram em 3 a 3 na noite desta quarta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A equipe mineira abriu 3 a 0 na primeira etapa, mas permitiu a reação do time paulista nos 45 minutos restantes.

O Cruzeiro começou a partida de forma arrasadora, e abriu o placar aos seis minutos, com Thiago Neves. O meia Robinho, ex-Palmeiras, ampliou aos 19, e Alisson marcou o terceiro aos 30, na saída do goleiro Fernando Prass.

No intervalo, o técnico Cuca mexeu no time, tirou o atacante Borja e colocou o meia Guerra. A alteração deu resultado, e o time conseguiu uma incrível reação. O empate começou a ser construído com dois gols de Dudu, aos sete e aos 16 minutos do segundo tempo. E, aos 20, o atacante William deixou tudo igual.

O confronto de volta entre Palmeiras e Cruzeiro acontecerá no dia 26 de julho, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Quem vencer avançará para as semifinais.