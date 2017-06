Copa do Brasil não terá clássicos estaduais nas quartas

A CBF realizou nesta segunda-feira o sorteio dos confrontos para as quartas de final da Copa do Brasil. Apesar da chance de três clássicos estaduais serem sorteados, nenhum acontecerá. O Atlético-MG terá pela frente o Botafogo, enquanto o Cruzeiro pegará o Palmeiras e o Flamengo, o Santos. Atlético-PR e Grêmio fecham a fase.

No chaveamento, ficou definido que quem avançar entre Botafogo e Atlético-MG deverá encontrar o vencedor da partida entre Santos e Flamengo. No outro lado, quem vencer entre Palmeiras e Cruzeiro irá ao sul do país para jogar contra Grêmio ou Atlético-PR.

O sorteio dos mandos de campo será realizado ainda nesta segunda, ao meio dia. A CBF já separou quatro prováveis datas em seu calendário para as partidas. Os jogos de ida estão marcados para 28 de junho ou 5 de julho, e os de volta, 26 de julho ou 9 de agosto.