Copa do Brasil: Mandantes se dão bem na segunda fase

O regulamento da Copa do Brasil mudou e, assim como a primeira fase do torneio, a segunda também é disputada em partida única. Nesta quarta-feira, foram disputados os primeiros sete jogos, com larga vantagem para os mandantes.

Na primeira fase, os jogos foram divididos por ranqueamento, com o time pior qualificado jogando em casa, mas com vantagem de empate para o clube visitante. Nesta segunda fase, no entanto, os mandos foram pré-sorteados e o empate levava o jogo para os pênaltis.

Em sete partidas realizadas nesta quarta, seis clubes mandantes passaram para a terceira fase. Somente a Portuguesa, que perdeu para o Boavista-RJ no Canindé, por 0 x 2, foi derrotado em casa.

Outros dois times que jogaram em casa só passaram nos pênaltis. O Murici, das Alagoas, empatou em 0 x 0 com o América-MG, mas venceu nos pênaltis por 5 x 4. Já o Criciúma, venceu o Altos-PI, uma das equipes ainda invictas neste ano, até os 50 do segundo tempo, quando Tiaguinho empatou por 2 x 2. Contudo, nos pênaltis, o Criciúma avançou com vitória por 4 x 3.

Nos outros jogos, os mandantes tiveram mais facilidade para avançar. O Vitória, clube que teve mais “dificuldade”, fez 3 x 2 no Bragantino. Já Cruzeiro e Internacional golearam seus rivais. O time mineiro, em casa, fez 6 x 0 no São Francisco-PA. Já o Inter, também em casa, fez 4 x 1 contra o Oeste-SP. Já o Sport fez 3 x 0 no Sete de Setembro-MS.