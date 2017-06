Copa do Brasil: Grêmio encaminha classificação para as semifinais

O Grêmio ficou muito perto da classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, a equipe gaúcha dominou o Atlético-PR e goleou por 4 a 0 na Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS), no jogo de ida do confronto pelas quartas de final.

O destaque gremista na partida foi o atacante Lucas Barrios. O argentino naturalizado paraguaio marcou os dois primeiros gols do jogo. Aos 22 minutos do primeiro tempo, ele marcou em chute de fora da área. Sete minutos depois, Barrios ampliou ao pegar sobra em arremate de Pedro Rocha. Ainda na etapa inicial, aos 32, o zagueiro Kannemann abriu 3 a 0, ao desviar cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o Grêmio seguiu massacrando o Atlético-PR. E o domínio ficou ainda maior com a expulsão de Nikão aos 18 minutos. O quarto gol era questão de tempo, e ele aconteceu aos 42 minutos, com finalização de Everton dentro da área.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 27 de julho, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O Atlético-PR precisará ganhar por cinco gols de diferença para se classificar.