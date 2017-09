Copa do Brasil: Cruzeiro e Flamengo decidem título no Mineirão

Cruzeiro e Flamengo decidem a Copa do Brasil nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. Após empate por 1 a 1 na partida de ida, no Maracanã, o vencedor levará a taça, enquanto novo empate leva o jogo para os pênaltis – na decisão não vale a regra do gol fora de casa.

O jogo pode ter o recorde de público no estádio desde sua reestreia, em 2013. Até aqui, a semifinal da Copa do Mundo, em que o Brasil foi derrotado pela Alemanha por 7 a 1, detém o recorde com o 58.141 torcedores pagantes. Cerca de 60.000 ingressos foram vendidos antes do jogo.

O atacante Alisson foi confirmado por Mano Menezes no time do Cruzeiro, mesmo após uma entorse com lesão grau um no ligamento colateral medial do joelho direito. Já no ataque, sem Rafael Sobis suspenso, o clube deverá ter o atacante Raniel, após informação dada pelo zagueiro Léo, em coletiva antes do jogo. Na direita, Ezequiel ganhou a vaga e Lucas Romero ficará como opção no banco de reservas. Rafael Marques e Sassá, que não puderam ser inscritos na competição, estão fora do jogo.

Pelo lado do Flamengo, o treinador Reinaldo Rueda revelou que Everton, recuperado de lesão, está apto para jogar, mas não confirmou sua titularidade – Vinícius Júnior e Paquetá brigam pela vaga. O questionado,Alex Muralha será titular no gol já que Thiago está lesionado e Diego Alves não foi inscrito no torneio, assim como o zagueiro Rhodolfo, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Geuvânio, todos fora da decisão. O campeão da Copa do Brasil garante vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2018.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Thiago Neves e Robinho; Alisson e Raniel

Flamengo: Alex Muralha; Pará, Juan, Réver e Renê; Cuellar, William Arão, Diego e Berrío; Everton (Paquetá) e Guerrero

(com Gazeta Press e Estadão Conteúdo)