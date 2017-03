Copa do Brasil: Corinthians e Cruzeiro decidem 3ª fase em casa

A CBF realizou o sorteio dos mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil de 2017, a penúltima antes das oitavas de final do torneio. Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Internacional decidirão em casa, enquanto São Paulo e Vasco jogarão a segunda partida fora. O Vasco deverá ter o duelo mais duro, já que também encara um time de primeira divisão, o Vitória, e a decisão será em Salvador. O São Paulo enfrenta o ABC, de Natal, decidindo a vaga no Nordeste.

Decidirão as vagas em casa o Corinthians, contra o Luverdense; o Fluminense, contra o Criciúma; o Cruzeiro, contra o Murici, de Alagoas; e o Internacional, contra o Sampaio Corrêa, do Maranhão, clube da terceira divisão.

Os jogos foram inicialmente marcados para 8 e 15 de março, as próximas quartas-feiras. Contudo, os jogos poderão acontecer nas terças e quintas-feiras. Apenas o jogo entre o vencedor de Bahia e Paraná contra o ASA-AL deverá ser adiado, já que o confronto entre baianos e paranaenses será no dia 8.

Os mandos de campo para a terceira fase

IDA

Criciúma-SC x Fluminense

Vasco x Vitória

ASA-AL x Bahia ou Paraná

Luverdense-MT x Corinthians

São Paulo x ABC-RN

Boavista-RJ x Sport

Joinville-SC x Gurupi-TO

Murici-AL x Cruzeiro

Sampaio Corrêa-MA x Internacional

Goiás x Ponte Preta ou Cuiabá

VOLTA

Fluminense x Criciúma-SC

Vitória x Vasco

Bahia ou Paraná x ASA-AL

Corinthians x Luverdense-MT

ABC-RN x São Paulo

Sport x Boavista-RJ

Gurupi-TO x Joinville-SC

Cruzeiro x Murici-AL

Internacional x Sampaio Corrêa-MA

Ponte Preta ou Cuiabá x Goiás