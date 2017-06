Copa do Brasil: campeões entram em campo pelas quartas de final

A Copa do Brasil iniciará nesta quarta-feira a disputa das quartas de final com cinco campeões em campo nas três partidas agendadas. Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Santos já ergueram a taça do torneio. O único time que ainda busca o primeiro título e atuará nesta noite é o Atlético-PR.

A rodada será aberta às 19h30 (de Brasília). O Grêmio, time que mais venceu a Copa do Brasil, em cinco oportunidades, receberá o Atlético-PR na Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS). O time gaúcho é o atual campeão da competição.

Horas depois, às 21h45, será dado o pontapé inicial no duelo entre Palmeiras e Cruzeiro, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Os clubes reúnem sete taças da competição nacional, sendo quatro dos mineiros e três dos paulistas.

No mesmo horário, Flamengo e Santos entrarão em campo no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). O time carioca tentará em 2017 o tetracampeonato na Copa do Brasil, enquanto os santistas possuem um único título no torneio, conquistado em 2010.

A rodada será concluída na quinta-feira, com o confronto entre Atlético-MG e Botafogo, em Belo Horizonte (MG).